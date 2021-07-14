Лима, 14 июля, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Посольство Китая в Перу заявило о проверенном качестве вакцины от COVID-19 Sinopharm и осудило заявления бизнесмена и политика Рафаэля Лопеса, выступившего с резкой критикой препарата. Об этом сообщает Prensa Latina.

Facebook.com/orbanviktor Вакцина от коронавируса Sinopharm

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В заявлении дипломатического представительства «решительно осуждается клевета на китайскую вакцину Sinopharm определенным политиком»: имя Лопеса не указывалось, хотя именно он ранее выступил с заявлением о неэффективности препарата.

В диппредставительстве также отметили, что заявления политика «безосновательны, полностью ложны, безответственны и не имеют фундаментальных научных знаний».

Китай подчеркнул, что вакцина Sinopharm безопасна и эффективна, о чём свидетельствует ее одобрение Всемирной организацией здравоохранения и 85 странами.

В посольстве напомнили, что Sinopharm был первым иммуногеном, который достиг жителей Перу, и «его применение эффективно защитило жизни перуанского медицинского персонала», а также призвали Лопеса прекратить распространение лжи и причинение вреда общественному здоровью.