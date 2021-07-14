Каракас, , 06:36 — REGNUM Представители охранной компании CTU Security, которую связывают с убийством президента Гаити, могла быть причастна к неудавшемуся покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в ходе пресс-конференции заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Николас Мадуро Carlos Rodríguez

«У нас есть информация, что эта охранная компания, возглавляемая Антонио Итриаго, была причастна к неудавшемуся покушению на Николаса Мадуро <.> 4 августа 2018 года», — сказал Родригес.

В августе 2018 года на Николаса Мадуро совершили покушение с помощью беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой. В результате несколько человек получили ранение, сам президент не пострадал.