Манила, 14 июля, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Массовую вакцинацию жителей Филиппин российским препаратом «Спутник V» начали филиппинские медики, 13 июля сообщила газета Manila Bulletin со ссылкой на главу отделения Международного комитета Красного Креста Ричарда Гордона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Первую партию этой вакцины доставили в страну в начале мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля чилийский президент Себастьян Пиньера заявил, что Чили собирается закупить у России «Спутник V» для вакцинации населения третьей дозой прививки.