Москва, 14 июля, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В рамках испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V» на детях у двоих несовершеннолетних была зафиксирована немного повышенная температура. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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"У двух детей была [температура] 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — сказал Гинцбург.

По его словам, вакцинация подростков может начаться в России к 20 сентября, и такие сроки обусловлены ростом числа детей с тяжёлым течением COVID-19 и необходимостью их защиты от болезни: «Мы хотим выдержать это [такие сроки], как получится, пока что все для этого делаем».