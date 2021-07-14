Хабаровск, 14 июля, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Хабаровский край получил с начала массовой иммунизации от коронавируса 283 776 доз вакцины, последняя партия — 40 000 доз «Спутник V» и 780 «КовиВак», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На 14 июля привились почти 32% от общего числа взрослого населения края. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 198 934 жителя, полностью завершили курс вакцинации 136 158 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 2197 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 против 1883 случаев неделей ранее. Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, имени Лазо, Охотском, Верхнебуреинском и Ульчском районах края.