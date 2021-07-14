Хабаровск, 14 июля, 2021, 05:31 — ИА Регнум. За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 2197 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 против 1883 случаев неделей ранее. Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, имени Лазо, Охотском, Верхнебуреинском и Ульчском районах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

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По словам специалистов Роспотребнадзора, темпы заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне:

«В эпидемический процесс вовлечены все группы населения края, взрослые составляют 85% от общего числа заболевших. Максимальные показатели заболеваемости в возрастных группах 18−29 лет, 30−49 лет. Фиксируется увеличение роста числа заболевших среди работающих, лиц старше 64 лет, а также молодёжи 15−17 лет. Темп прироста заболевания у детей снизился по сравнению с прошедшей неделей»

Отмечается, что из-за роста заражений увеличилось число вызовов скорой медицинской помощи и вызовов врача на дом — отметки приближаются к показателям второй волны осенью 2020 года.

«Обращаюсь ко всем волонтерам-медикам, ко всем волонтерам, кто готов возить врачей, кто готов помочь: откликнитесь! У нас большой дефицит людей, которые могли бы подставить плечо системе здравоохранения Хабаровского края. Врачи работают на износ», — обратился за помощью к хабаровчанам врио губернатора Михаил Дегтярёв.

В стационарах в тяжелом состоянии находится 81 человек, в реанимации — 27 пациентов с COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в июне коронавирусная инфекция стала основной или сопутствующей причиной смерти в 5527 случаях.