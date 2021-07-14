Тегеран, , 07:56 — REGNUM 13 июля посольство Ирана в Брюсселе в заявлении решительно осудило антииранские высказывания генерального секретаря НАТО в ходе встречи с заместителем премьер-министра Израиля и министром иностранных дел Яиром Лапидом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В заявлении, копия которого была опубликована в официальном аккаунте посольства в Twitter, отмечается:

«Посольство Исламской Республики Иран в Брюсселе следит за событиями НАТО, отраженными на его веб-сайте, и, в частности, поражено новостным сообщением от 12 июля 2021 года о встрече генерального секретаря НАТО с иностранным официальным лицом».

В докладе также подчеркивается «Такие замечания являются либо ошибочными, либо крайне безответственным искажением фактов, не говоря уже о том, что они совершенно неуместны. Иран является полноправным членом ДНЯО. Также фактом является то, что Иран является членом КХО и КБО, которые он полностью реализует».

«Делать такие заявления, стоя рядом с представителем режима, который не только попирает международные гуманитарные законы и нарушает основные права человека людей, с одной стороны, и высмеивает механизмы нераспространения и разоружения, с другой стороны, — это всего лишь неописуемая печальная ирония», — сообщило иранское посольство.