Москва, 14 июля, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России 13 июля достигло 5,83 млн с начала пандемии, что несколько больше соответствующего показателя Франции (5,82 млн), занимавшей четвёртое место в списке стран с наибольшей распространённостью SARS-CoV-2.

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По данным российского оперативного штаба по противодействию COVID-19, за минувшие сутки в России выявили ещё 24,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 780 человек умерли, 19,6 тыс. — выздоровели.

Лидерами по числу выявленных случаев заражения, по данным университета Джонса Хопкинса, остаются США (более 34 млн), Индия (30,9 млн) и Бразилия (19,1 млн). После России и Франции с небольшим отставанием следуют Турция (5,5 млн) и Великобритания (5,2 млн). ВОЗ приводит практически такие же данные.