Белград, , 01:30 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 13 июля заявил, что, по его мнению, диалог с Приштиной на высшем уровне в Брюсселе будет продолжен во второй половине месяца, и в этом случае защита сербского народа в Косово и Метохии будет обозначена в качестве основного условия. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

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Когда Вучича спросили о том, как можно помочь сербам в Косово и Метохии, на которых постоянно оказывается давление, он ответил, что Сербия будет бороться и заботиться о своём народе как можно дольше через международное сообщество.

Он также напомнил, что Сербия с 1999 по 2008 год не имела фактической власти над территорией Косово. По его словам, ничего не может пройти мимо внимания международного сообщества и в вопросе защиты сербского населения.

На вопрос о вооружении приштинской армии, Вучич отметил, что действия косоваров противоречат резолюции 1244 и международному праву. Что касается объявления о приобретении оружия из Турции, он сообщил, что обсудит это с «турецкими друзьями».