Минск, , 23:43 — REGNUM «Решения Совета ООН по правам человека в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств», — сказано в опубликованном 13 июля заявлении МИД Белоруссии.

Комментируя принятие СПЧ ООН очередной резолюции о положении с правами человека в Белоруссии и продлении мандата спецдокладчика по этой постсоветской республике, МИД Белоруссии обвинил структуру авторитетной международной организации в необъективности. При этом ведомство Владимира Макея формально не отказывается от членства в ООН и её структурах, а также от связанных с этим международно-правовых обязательств официального Минска.

«Белоруссия как полноправный член ООН продолжит добиваться того, чтобы ситуация с правами человека в западных государствах не оставалась за рамками международного контроля, — сказано в комментарии белорусского МИД. — Что же касается очередной принятой по инициативе ЕС резолюции в отношении Белоруссии, то это пустая трата средств и времени. Белоруссия никогда не согласиться признавать навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства. Этот документ ЕС принял для себя, он не имеет отношения к Белоруссии».