Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 23:45 — ИА Регнум. В Петербурге поставлен новый рекорд количества сделанных за сутки прививок от коронавируса. Как сообщили 13 июля в городском оперативном штабе, за предыдущие сутки были привиты первично, вторично или ревакцинированы 27 706 человек.

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Первым компонентом вакцины за сутки впервые привиты 18 755 человек, вторым компонентом — 8915 человек, ревакцинированы первой дозой вакцины 36 человек.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге привит 1 092 951 человек. Из них 771 018 человек полностью завершили цикл вакцинации. Первично ревакцинированы 246 человек.

Запас вакцины в городе на 13 июля составил 164 071 комплект. В Петербурге работают 146 стационарных пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 35 мобильных пунктов, в том числе в торговых центрах. На следующей неделе в Петербурге установят два уличных шатра для вакцинации.