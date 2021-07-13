Минск, , 23:21 — REGNUM Совет по правам человека ООН в ходе 47-й сессии проголосовал за резолюцию о ситуации с правами человека в Белоруссии. По итогам сессии ещё на год продлён мандат специального докладчика СПЧ ООН по Белоруссии.

Резолюция была принята голосами 21 страны-участницы. Против проголосовали семь и 19 — воздержались.

Продлению мандата спецдокладчика по Белоруссии безуспешно пытались воспрепятствовать белорусские чиновники. Официальный Минск не признаёт мандата спецдокладчика ООН и отказывается выполнять рекомендации международной организации.

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