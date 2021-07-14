Приштина, , 14:36 — REGNUM Посольство США в Косово 13 июля опубликовало в социальной сети Facebook заявление с призывом обеспечить возвращение перемещенных лиц в свои дома.

Американские дипломаты призвали министров и глав муниципалитетов в этом случае отвлечься от политики и сотрудничать ради того, чтобы все жители Косово жили в мире и безопасности и не подвергались притеснениям и запугиванию.

«Жертвы заслуживают правосудия и перемещенные лица имеют права вернуться домой», — говорится в заявлении посольства.

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Очевидно, что под перемещенными лицами имеются в виду сербы, лишившиеся своих домов в результате погромов в годы Косовской войны и начале 2000-х годов. Согласно сербским источникам, в 2013 году на территории Сербии находилось около 250 тысяч внутренних переселенцев из Косово, причем после 2010 года процесс возвращения перемещенных лиц в Косово существенно замедлился.

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