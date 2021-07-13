Приштина, Сербия, 13 июля, 2021, 22:51 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Косово 13 июля сообщили о начале массовой вакцинации от коронавируса.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Стоит отметить, что под массовой вакцинации в Косово понимают возможность предварительно записаться на вакцинацию от инфекции для всех граждан старше 18 лет, тогда как в соседней Северной Македонии массовая вакцинация означает возможность вакцинироваться сразу после явки на пункт вакцинации.

На данный момент обе дозы вакцины от коронавируса в Косово получили свыше 70 тысяч граждан. Всего произведено около 270 тысяч инъекций вакцины.