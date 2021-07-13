Тирана, 13 июля, 2021, 22:50 — ИА Регнум. В Албании 13 июля в результате обследования 1915 человек выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Еще один пациент выздоровел. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 608 случаев заражения коронавирусом. 130 053 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2456 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Албании не умер ни один пациент.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 99. На стационарном лечении находятся всего восемь пациентов. Наблюдается тенденция к ухудшению ситуации.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Лишь в последние дни наметилась тенденция к повторному росту числа активных случаев заражения.