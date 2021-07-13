Москва, , 22:35 — REGNUM Ситуация потребовала внимательнее рассмотреть, в каком мире мы живём, сообщил 13 июля президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причинах написания статьи «Об историческом единстве русских и украинцев».

Интервью российского лидера публикует 13 июля пресс-служба Кремля.

По словам Владимира Путина, этот материал планировался еще несколько месяцев назад.

«Я решил подготовить этот материал не сейчас, достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю. Название этого материала «статья» — это условное название, потому что это всё-таки чуть побольше, чем статья. Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах», — отметил президент России.

«Мы в своей обычной жизни занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби — как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живём, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями», — пояснил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что именно сейчас активно реализуется проект «Анти-Россия».

"Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь, это не оспаривается. Но знаете, так же как любой человек, он свободен, но есть такая известная формула: свобода человека, каждого, ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях. То же самое касается и государств», — добавил Путин.

«Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей», — рассказал президент РФ.

«Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», — отметил Владимир Путин.

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