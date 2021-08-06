Скопье, , 23:56 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и некоторые другие министры 6 августа отправились в отпуск.

Отпуск Цитата из мф Каникулы в «Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, координация усилий по тушению пожаров будет проводиться по телефону и через интернет. В правительстве отметили, что следить за ситуацией будут первый заместитель премьер-министра Артан Груби, министр обороны Радмила Шечеринска, министр транспорта и путей сообщения Благой Бочварски, министр сельского хозяйства Арьянит Ходжа, министр образования Арсим Царовска.

Добавим, что, хотя уход Заева в отпуск интуитивно вызывает осуждение, стоит отметить, что в условиях постоянного ЧП руководителю необходим отдых для защиты от выгорания, как и другим граждан. А этой осенью Северную Македонию ожидает новый пик эпидемии.

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