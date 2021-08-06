Приштина, Сербия, 6 августа, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Всего за два дня, 4 и 5 августа, в Косово выявили 47 детей, зараженных коронавирусом. Это после трех месяцев, когда подобное число заражений едва ли набиралось за неделю.

Эдвард Мунк. Больной ребенок II. 1896

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, положение юных пациентов стабильно, лишь один из них проходит лечение в клинике педиатрии при университетском клиническом центре Косово. С 13 марта лечение от коронавируса в этом центре прошли 68 детей.

Напомним, штамм коронавируса «Дельта» характеризуется тяжелым течением у детей — в отличие от предыдущих. В Косово призывают вакцинироваться от коронавируса родителей, в том числе кормящих женщин и беременных.