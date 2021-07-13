Рим, 13 июля, 2021, 21:40 — ИА Регнум.

В Италии не стоит использовать французский сценарий усиления антикоронавирусных ограничений, заявил во вторник, 13 июля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Facebook.com/salviniofficial Маттео Сальвини

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

«Ходить в бары и рестораны по прививочным сертификатам? Не надо с этим шутить», — сказал он.

По данным на13июля, в Италии умерли127 808человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на20(днем ранее — на13). Число подтвержденных носителей выросло на1534(днем ранее — на888). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 273 693 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены40 649человек — на223 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали23 747 774человека, что составляет39,43% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.