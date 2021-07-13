Москва, , 21:05 — REGNUM Требование ЕСПЧ к России признать однополые браки противоречит новым положениям Конституции, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Возможно, теперь многие поймут, почему необходимо было вносить изменения в Конституцию», — отметил Володин в ТГ-канале.

Он напомнил о статье 79 Конституции РФ, за которую год назад проголосовали граждане РФ: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

К таким межгосударственным органам ЕСПЧ относится в первую очередь, подчеркнул спикер Госдумы.

Ещё одна норма, которую поддержало абсолютное большинство, — о защите «института брака как союза мужчины и женщины».

Володин возмущен попыткой навязать чуждые ценности.

«У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Не считаться с этим нельзя. Инородные «гены», которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам. Пример тому — недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности — ваша цель», — рассуждает Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России признать однополые браки.

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