Москва, 13 июля, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Драку мигрантов у станции метро «Кузьминки» (Москва) власти российской столицы расценили как чрезвычайное происшествие, передаёт 13 июля РБК.

Франсиско Гойя. Драка котов. Мадрид, Прадо, 1786

По данным издания, департамент безопасности и противодействия коррупции Москвы организовал в связи с массовой дракой межведомственное совещание, пригласив к участию представителей органов исполнительной власти столицы, управлений ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры Москвы и Федерации мигрантов России.

На встрече обсуждались причины и обстоятельства случившегося, меры, принятые по пресечению правонарушений в городе. Ситуацию органы исполнительной власти столицы держат на контроле, как и правоохранительные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая драка у станции «Кузьминки» произошла на бытовой почве. Драке предшествовал конфликт, случившийся ранее в Подмосковье. После драки мигрантов в МВД доставили 103-х человек.