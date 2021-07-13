Стокгольм, 13 июля, 2021, 18:38 — ИА Регнум. С 9 июля число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на два человека. Такие данные 13 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Густав Климт. Жизнь и Смерть. 1915

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 645 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 092 209 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 669 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 5 689 425 человек, вторую — 3 654 556 человек.

По состоянию на 13 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 22 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.