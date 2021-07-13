Рим, 13 июля, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Избранный Францией формат допуска граждан в общественные места (только по «антикоронавирусным» сертификатам) было бы хорошо использовать и в Италии, заявил во вторник, 13 июля, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

russian.news.cn Мужчина в маске. Рим. Италия

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Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей такого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

По данным на12июля, в Италии умерли127 788человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на13(днем ранее — на7). Число подтвержденных носителей выросло на888(днем ранее — на1391). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 272 163 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены40 246человек — на655меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали23 243 949человек, что составляет38,59% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.