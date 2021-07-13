Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Петербурге по инициативе Следственного комитета дополнены правила использования электросамокатов на улицах города. Помимо снижения допустимой скорости и запрета оставлять самокаты на центральных улицах города, теперь также определены зоны, где на самокатах можно ездить. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, которое расследует резонансные ЧП с электросамокатами и другими подобными устройствами.

Елена Молчанова ИА REGNUM В Петербурге дополнены правила использования электросамокатов

Ранее между правительством Петербурга и компаниями кикшеринга было заключено соглашение о соблюдении правил использования электросамокатов. После этого количество происшествий с электросамокатами существенно снизилось. 12 июля по результатам заседания межведомственной рабочей группы с участием представителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу действующие правила использования электросамокатов на территории города были дополнены рядом новых постоянно действующих запретов и ограничений.

«Они устанавливаются на период действия соглашения и направлены на обеспечение безопасности жителей и гостей города», — уточнили в ведомстве.

В частности, определены зоны на территории Петербурга, в которых запрещается размещение, аренды и передвижение электросамокатов. В число таких локаций, в том числе, включены Невский проспект, Дворцовая площадь, Дворцовая набережная, Адмиралтейская набережная, Сенатская площадь, Исаакиевская площадь и ряд иных улиц, площадей, парков и садов на территории города. Определен конкретный перечень мест с ограничением максимальной скорости до 15 км/ч для передвижения на электросамокатах.

«Контроль за соблюдением скоростного режима и блокирование электродвигателей при пересечении границ зон запрета на передвижение электросамокатов будет осуществляться кикшеринговыми организациями», — подытожили в ведомстве.

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