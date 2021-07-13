Екатеринбург, 13 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Свердловской области необходимо ввести режим ЧС из-за плохого урожая и роста цен на продукты, заявили депутаты Законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер и Олег Исаков на заседании органа власти.

ИА REGNUM Урожай

Парламентарии возмутились высокими ценами на продовольствие в магазинах. Вегнер раскритиковал отчёт областного министра АПК Артёма Бахтерева: по мнению депутата, министерство должно регулировать рынок, а в области пора вводить режим ЧС.

Исаков добавил, что область столкнулась с плохим урожаем. «Некоторые даже выкапывать ничего не планируют. Нечего выкапывать, нечего собирать», — сказал парламентарий и тоже призвал ввести особый режим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал цены на морковь в торговых сетях региона.