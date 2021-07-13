Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В правительстве Ростовской области иммунитет к коронавирусу имеют почти 80% сотрудников. Об этом сообщил начальник управления информационной политики региона Сергей Тюрин 12 июля.

Dzhmao.ru Вакцинация против COVID-19

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В настоящее время в правительстве Ростовской области трудятся порядка 400 человек. Из них прививку против коронавируса сделали 57,7%. При это около 20% работников не так давно переболели COVID-19 и имеют высокий титр антител.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области увеличились темпы вакцинации. В настоящее время план прививочной кампании выполнен почти на 40%.