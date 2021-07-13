Москва, 13 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Перебоев в предоставлении Европейскому союзу информации о «Спутнике V» не было и нет, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев 13 июля в интервью CNBC-TV18.

(сс) Maryam Kamyab. Mehr News Agency Вакцина «Спутник V» в Иране

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Комментируя появившуюся в западной прессе информацию, будто бы причина того, что в ЕС не регистрируют «Спутник V», — в действиях разработчиков, не дающих своевременных и полных данных по вакцине, Дмитриев сказал:

«Мы видели, что кампанию по дискредитации «Спутника V» начали вести ещё до регистрации препарата [на российской территории]».

Он добавил, что сам европейский фармрегулятор — Европейское агентство лекарственных средств — заявил, что по «Спутнику V» из России предоставлены очень хорошие клинические данные. По мнению главы российского фонда, вакцину мешают зарегистрировать некоторые крупные фармкомпании на Западе.