Глава РФПИ назвал ложными слухи о задержке с данными по «Спутнику V» для ЕС
Москва, 13 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Перебоев в предоставлении Европейскому союзу информации о «Спутнике V» не было и нет, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев 13 июля в интервью CNBC-TV18.
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Комментируя появившуюся в западной прессе информацию, будто бы причина того, что в ЕС не регистрируют «Спутник V», — в действиях разработчиков, не дающих своевременных и полных данных по вакцине, Дмитриев сказал:
Он добавил, что сам европейский фармрегулятор — Европейское агентство лекарственных средств — заявил, что по «Спутнику V» из России предоставлены очень хорошие клинические данные. По мнению главы российского фонда, вакцину мешают зарегистрировать некоторые крупные фармкомпании на Западе.