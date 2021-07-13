Екатеринбург, 13 июля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили новые 459 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, сутками ранее в области были зарегистрированы 464 ковид-пациента (суточный максимум с начала пандемии). Всего в регионе зафиксировано 98 592 случая заражения.

За минувшие сутки вирус обнаружили у 189 человек из Екатеринбурга, остальные новые заражённые — жители других муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге скончалась преподавательница УрФУ Елена Лозовская. Ранее она заразилась коронавирусом.