Москва, 13 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Рост смертности в Москве по итогам прошлого месяца по отношению к июню 2020 года составил 3145 случаев, сообщили 13 июля в пресс-службе регионального минздрава.

Mos.ru В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Ведомство указало на две основные причины сложившейся ситуации — COVID-19 и аномальная жара. Так, как раз в июне 2021 г. в Москве «зафиксированы пиковые значения заболеваемости» коронавирусом. Каждые сутки заболевало девять тысяч человек — это «рекордное» значение.

Эпидемиологи объясняют ухудшение эпидемиологической ситуации распространением более заразного «Дельта"-штамма. «Как следствие COVID-19 в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5527 случаях, — отметили в ведомстве. — От ковида как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек».

Другая причина роста смертности среди населения Москвы — аномальная жара, спровоцировавшая обострение ряда заболеваний, причём, главным образом, сердечно-сосудистой системы.

Приводится мнение кардиологов, которые указывают на потерю жидкости в организме человека в жару, увеличение вязкости крови, что резко повышает риск тромбообразования и инсульта.

Ведомство добавило, что в Москве летальность от COVID-19 на 1 июля 2021 года составляет: