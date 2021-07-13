Страсбург, Франция, 13 июля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Нарушением назвал ЕСПЧ отказ российских властей разрешить зарегистрировать три однополых брака в России, сообщили 13 июля в пресс-службе европейского суда.

Giuseppe Milo Гей-парад

Рассмотрев жалобы, поступившие из России, на отказ в регистрации трёх однополых браков, европейский суд вынес вердикт, согласно которому действия российских властей нарушают статью 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

Решение суда гласит, что Россия должна дать однополым парам возможность зарегистрировать свои отношения. Возможность должна быть предоставлена на уровне законодательства. С формой регистрации таких браков России разрешено определиться самостоятельно.

Напомним, в России в Конституции понятие брак прописано как союз мужчины и женщины.