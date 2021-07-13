Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Празднование дня рождения Ленинградской области в этом году пройдет только в онлайн-режиме. Региональные власти хотят направить сэкономленные средства на организацию медицинской помощи заболевшим COVID-19. Об этом 13 июля сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

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Напомним, Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года. В 2021 году празднование 94-летия региона планировали провести во Всеволожске. Однако пандемия изменила эти планы, и по решению главы региона, празднование дня рождения региона в этот раз будет виртуальным.

«Я подписал постановление, которое ограничивает, прежде всего в «красной» зоне (Всеволожск входит в нее, — прим. ред.), проведение массовых мероприятий. Это касается культуры, спорта, общественных и даже политических мероприятий. Правило единое для всех. Поэтому в этом году у нас не состоится в офлайне праздник Дня Ленинградской области», — сообщил Александр Дрозденко в видеообращении.

Он уточнил, что это делается прежде всего в интересах безопасности жителей Ленинградской области. А также указал, что в такое напряженное время «точно не до больших праздников».

«Все сэкономленные деньги, которые планировалось потратить на праздничные мероприятия и на подготовку и на проведение их, мы направим на нужды медицины: закупку кислорода, лекарств и других необходимых и нужных предметов и вещей нашего здравоохранения», — подытожил губернатор Ленобласти.

В Ленобласти за последние сутки выявили 249 новых случаев коронавируса, скончались 12 человек.