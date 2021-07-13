Штат Джорджия, США, 13 июля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. На фоне того, как главный медицинский регулятор США вновь призвал надеть маски даже привитых граждан, губернатор штата Джорджия Брайан Кемп подписал закон, запрещающий школам требовать от студентов ношения масок. Данное решение иллюстрирует, как сильно расходится мнение американцев в вопросе борьбы с пандемией, сообщает 13 июля CNN.

Дети в медицинских масках

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Новый закон запрещает вынуждать студентов носить маски на территории школ. Закон также отменяет правила в отношении ресторанов, баров, детских учреждений и других публичных организаций.

«Поскольку число госпитализаций, случаев заболевания, смертей продолжает снижаться, а число вакцинаций растет, жители Джорджии заслуживают того, чтобы полностью вернуться к нормальной жизни. Поскольку безопасные и эффективные вакцины широко доступны, а население хорошо осведомлено обо всех мерах по снижению воздействия COVID-19, ограничения штата и местных органов власти больше не нужны», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство случаев заражения коронавирусом, которые фиксируются на территории США, относятся к штамму «Дельта» (B.1.617.2). В связи с этим, эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призвали даже привитых граждан носить маски.