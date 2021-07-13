Москва, 13 июля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Защиту от коронавируса дает иммунитет, и не учитывать титр антител, полагаясь только на вакцинацию, не совсем правильно, считает кандидат медицинских наук, заведующий клинико-диагностическим отделением клиники НАКФФ Павел Александров. Об этом он заявил ИА REGNUM 13 июля, сравнивая естественную защиту после перенесенной болезни и наличие «прививочных антител».

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»Иммунитет — это довольно сложная система, защищающая организм человека от любых инфекций. Иммунитет состоит из двух блоков: клеточный иммунитет, другими словами иммунокомпетентные клетки, которые обеспечивают защиту организма от возбудителей болезней: бактерий, вирусов и так далее. К этим клеткам относятся Т-лимфоциты, Б-лимфоциты, плазматические клетки и некоторые другие. Второй блок иммунитета — это так называемый гуморальный иммунитет, или различные белки, находящиеся в крови и обеспечивающие защиту от инфекций. Основными из этих белков являются иммуноглобулины или антитела. Что касается иммунного ответа против инфекций, имеют значения иммуноглобулины M и G», — отметил специалист.

Он обратил внимание, что иммуноглобулины M — это острая реакция на инфекцию, они не специфические, быстро появляются и сравнительно быстро исчезают в крови. Они обеспечивают первую реакцию организма на вторжение вируса. Вторая разновидность — это иммуноглобулины G, которые обеспечивают долговременную защиту от возбудителей инфекций.

Говоря о титре антител, речь идет в первую очередь о второй разновидности иммуноглобулинов. «Сами по себе иммуноглобулины G изолированно защиту не обеспечивают, они являются одним из составных элементов иммунного ответа на вирусную инфекцию, но они довольно хорошо отражают тот факт, есть ли у человека иммунитет против конкретного возбудителя, в частности, против коронавируса», — пояснил Александров.

Он не совсем согласен с утверждением, что титр антител не важен. «Все-таки уровень антител (их количество) показывает, насколько иммунитет «насторожен» против возбудителя, и если титр антител ниже какого-то порогового значения, то мы считаем, что у человека нет долговременного иммунитета к возбудителю коронавируса. Если же он выше порогового значения, то это говорит, что у человека в крови присутствуют такие антитела», — уточнил доктор, добавив, что единица измерения количества антител разнится от лаборатории к лаборатории.