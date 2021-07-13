Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Передвижение воинских колонн будет происходить на автомобильных дорогах Южного федерального округа РФ 12−30 июля, сообщили 13 июля в пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Росгвардия

Будут задействованы трассы Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Крыма. Ведомство обратило внимание граждан на соблюдение правил дорожного движения и призвало к осторожности в маневрировании вблизи колонн ведомственной автобронетехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля в ряде российских регионов начались учения Росгвардии «Заслон-2021». Они завершатся в конце июля.