Вашингтон, 13 июля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США выявили более 32 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом, цифры вновь подскочили после рекордно низких показателей июня, сообщает 13 июля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 32 765 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 33, 89 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 236 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 607 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на территории США выявили 5 735 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало самым низким показателем за 2021 год.