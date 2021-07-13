Екатеринбург, 13 июля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Одной из причин начала третьей волны коронавируса в Свердловской области стали многочисленные выпускные. Об этом на брифинге заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков

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Он отметил, что в своей жизни помнит только один выпускной — по окончании школы. А вот для нынешних детей их проводят в большом количестве.

«Заканчиваем детский сад — надо обязательно выпускной. Четвертый класс — нужен выпускной. Заканчиваем девятый класс — еще один выпускной. Одиннадцатый — это святое дело. Еще чуть-чуть, и мы будем проводить выпускные раз в полгода», — цитирует его Накануне.Ru.

Креков добавил, что на выпускных не соблюдались санитарные нормы, и это усугубило ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за месяц с небольшим резко выросло суточное число выявляемых носителей коронавируса. По официальным данным, с около 100 оно увеличилось до 459, то есть гораздо больше, чем в четыре раза.