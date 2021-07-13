Москва, 13 июля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Совершеннолетние студенты Высшей школы экономики будут допущены к очным занятиям лишь в случае вакцинации, а также в случае болезни COVID-19 в последние полгода или со «свежим» отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Mos.ru ВШЭ

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«Студенты из категории «обучающиеся в зоне риска» будут допускаться на такие занятия только с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком давности не более трех календарных дней», — говорится в сообщении.

По остальным занятиям для таких студентов и аспирантов будет организовано дистанционное обучение, отметили в вузе. Отмечается, что посещение помещений и зданий ВШЭ в иных ситуациях для них будет запрещено.