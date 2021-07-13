Вашингтон, 13 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии необычного дома на колесах Terra Wind. Изображения размещены на портале Carros.

Carros Terra Wind

Автомобиль совмещает в себе функции автодома и яхты, поскольку этот фургон может также передвигаться по воде. Разработкой необычной модели занимался Джон Гильям и его жена Джули, основавшие компанию Cool Amphibious Manufacturers International (CAMI).

Внутри кемпер больше похож на яхту. Там есть мраморные полы, гранитные столешницы, тиковая мебель и кресла из натуральной кожи, а также джакузи.

Начальная стоимость кемпера-амфибии составляет 850 000 долларов (63 млн 438 тыс. рублей).

Под капотом фургона установлен дизельный мотор Caterpillar 3126E мощностью 330 л. с. с турбонаддувом и блоком отбора мощности. В качестве трансмиссии установлен «автомат», который дополняется морской коробкой передач для работы на воде. Последняя предназначена для того, чтобы приводить в движение гребные винты.

Напомним, в Китае компания SAIC представила двухэтажный автодом Maxus V90 Villa Edition.

Читайте также: В России представлен бюджетный автодом на базе Lada Niva