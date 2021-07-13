Москва, 13 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Специалисты начали активное обсуждение увеличения детской заболеваемости COVID-19 в рамках третьей волны коронавируса. Об этом в ходе дискуссии «Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества» заявил директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин.

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«Что хотел бы еще сказать по поводу этой третьей волны: появилось, к сожалению, большое количество не только молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы достаточно активно ее обсуждаем и в рамках протоколов лечения», — сказал Зябкин.

По его словам, говорить о высокой летальности среди детей пока преждевременно, однако, «по данным некоторых зарубежных авторов, она, к сожалению, все-таки достигает приблизительно 1%».