Таллин, 13 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Председателям двух крупнейших партий Эстонии — Реформистской и Центристской — Кае Каллас и Юри Ратасу пока некого предложить на должность следующего президента страны. Об этом журналист Тоомас Сильдам сообщил гостелерадиовещанию ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Он отметил, что парламентские выборы нового главы государства начнутся уже через 50 дней, но кандидата у правящей коалиции реформистов и центристов до сих пор нет. Ратас и Каллас обещали лично заняться его поисками, но пока что у них есть только несколько отказов.

Потенциальные кандидаты, по мнению Сильдама, не хотят оказаться в ситуации прошлых выборов 2016 года, когда все заметные и яркие претенденты провалились в парламенте и пришлось в срочном порядке искать им замену. Ею в итоге оказалась еврочиновница Керсти Кальюлайд, которую никто до выборов президента не знал в политических кругах и экспертном сообществе, а «нашел» ее тогдашний спикер парламента Эйки Нестор.

Кто же теперь захочет такое же клеймо неудачника, убежден журналист: «Ратасу и Каллас сейчас нужно решить двойную задачу, если они хотят, чтобы президента выбрали уже в парламенте».

Во-первых, нужно найти кандидата, который будет для Эстонии хорошим президентом. Во-вторых, он должен поверить, что его в парламенте поддержат ведущие фракции центристов и реформистов, а также «Отечества» и Социал-демократической партии.

Без этого нет смысла участвовать в парламентском туре выборов, так как 68 голосов — минимум для избрания президента в эстонском парламенте Рийгикогу, считает Сильдам.