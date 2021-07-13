Екатеринбург, 13 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Участникам крестного хода в «Царские дни» в Екатеринбурге не будут мешать, хотя власти и отказались согласовывать шествие. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге.

Алексей Колчин ИА REGNUM Верующие в ожидании крестного хода у Храма на Крови

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Мероприятие отменил губернатор Евгений Куйвашев, но позже глава Екатеринбургской епархии РПЦ митрополит Евгений заявил о готовности пойти на крестный ход. После переговоров стороны пришли к решению отменить шествие.

Если люди всё-таки придут на мероприятие, то их не станут задерживать. «Никто никого вязать не будет. Так же, как и устанавливать цепи силовиков или не пускать кого-то», — сказал Креков и призвал людей подумать о собственном здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятие было отменено из-за роста заболеваемости COVID-19.