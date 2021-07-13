Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Ростовской области третья волна коронавирусной инфекции продлится в течение месяца. Такой прогноз в эфире ГТРК «Дон-ТР» дал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Gwydion M. Williams Пандемия коронавируса в Индии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

"Если говорить о перспективах, то, на мой взгляд, в текущей сложной ситуации мы будем находиться в ближайшие три-четыре недели», — отметил руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

По словам Ковалёва, сроки третьей волны могут быть увеличены, если не соблюдать действующие ковид-ограничения и не привиться от COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации были усилены коронавирусные ограничения.