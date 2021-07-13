Куала-Лумпур, 13 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Малайзии побит суточный рекорд по числу случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Коронавирус

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В стране за сутки выявили 11 079 случаев заражения коронавирусом. Более 5260 случаев произошло в Селангоре и 1521 случай в Куала-Лумпуре.

На сегодняшний день количество пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации, достигло 972 человек. Из 972 тяжелобольных пациентов 456 человек нуждаются в дыхательных аппаратах.

От COVID-19 в стране скончались 125 человек. Всего эпидемия унесла жизни 6385 жителей Малайзии.

С начала пандемии в Малайзии выявлено 855 949 носителей коронавируса.