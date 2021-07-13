Йошкар-Ола, 13 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. За шесть месяцев текущего года Центр управления регионом (ЦУР) обработал 8 843 сообщения, поступившие от жителей Марий Эл на различных платформах. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Https://vk.com/tsur12

Около 5 тыс. жалоб поступило по линии портала «Госуслуги. Решаем вместе», остальные — в социальных сетях были отслежены системой «Инцидент менеджмент».

Традиционно наиболее часто жителей региона волнуют дороги, благоустройство, услуги ЖКХ, общественный транспорт и социальное обслуживание.

Максимально активно обращаются со своими проблемами жители городов — Йошкар-Олы, Волжска и Козтмодемьянска, среди районов чаще всего обращаются за помощью жители Звениговского и Медведевского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, только по итогам мая ЦУР отработал 767 сообщений граждан, число сообщений по сравнению с апрелем снизилось на 40 жалоб. Максимально популярной темой жалоб остаются дороги и транспорт — 296 обращений, 254 жалобы связаны с благоустройством, уборкой территорий, отсутствием холодной воды, 107 — с получением места в детском саду и социальными выплатами.

Читайте также: Центр управления регионом в Марий Эл за май отработал почти 800 обращений