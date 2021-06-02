Йошкар-Ола, , 23:39 — REGNUM По итогам мая ЦУР (Центр управления регионом) в Марий Эл отработал 767 сообщений граждан, которые были размещены в социальных сетях. По сравнению с апрелем количество жалоб местных жителей сократилось на 40 сообщений.

Все жалобы поступают в систему мониторинга соцсетей «Инцидент менеджемт», после обработки специалистами центра обращения направляются в органы власти.

Так, наиболее часто жители Марий Эл обращались в администрацию Йошкар-Олы — 296 обращений, в мэрию Волжска направили 118 жалоб граждан, 47 — в администрацию Козьмодемьянска и по 41 — в министерства транспорта и социального развития.

Максимально популярной темой жалоб остаются дороги и транспорт — 296 обращений, 254 жалобы связаны с благоустройством, уборкой территорий, отсутствием холодной воды, 107 — с получением места в детском саду и социальными выплатами.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦУР в Марий Эл открылся в ноябре 2020 года. Проектный офис ЦУР размещен в здании Общественно-политического центра. Работа видна в разрезе муниципальных образований по следующим ключевым направлениям: здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, твердые коммунальные отходы, социальная защита. Можно посмотреть количество обращений на любую тему за любой выбранный период. Есть возможность отслеживать динамику — увеличивается число жалоб или сокращается. Центр призван повысить качество обратной связи с жителями региона.

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