Екатеринбург, 13 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Свердловской области запретили все массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Ренато Гуттузо. Толпа. 1960

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По словам чиновника, власти приняли такое решение, опираясь на предписание Роспотребнадзора.

«Любые массовые мероприятия, которые проводятся на подъеме заболеваемости, создают реальную опасность для здоровья населения», — сказал Креков.

Под ограничения попадает не только недавно отменённый крестный ход, но и Курбан-байрам, а также День города в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе решили не проводить в рамках «Царских дней» массовый крестный ход из-за роста заболеваемости COVID-19.