Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Эксперты донских лабораторий выявили штамм коронавируса, относящийся к индийской линии. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв. Он подчеркнул, что особенностью индийского штамма «Дельта плюс» является более быстрая передача от человека к человеку.

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«На сегодняшний день, если рассматривать от числа отобранных исследований и проб для определения наличия мутации, в частности: британская, индийская, классическая, мы видим, что уже более трех недель в 100% проб, отобранных от людей, определяется мутация, относящаяся к индийской линии», — сказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора в эфире ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации коронавирусные ограничения ужесточены. Суточный прирост заражений коронавирусом ежедневно растёт. В настоящее время на Дону зарегистрировано 103 050 случаев заражения, от COVID-19 скончались 4 854 пациента.