Брюссель, 13 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Государства Европейского союза вправе ввести обязательную вакцинацию своего населения от COVID-19. Об этом представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил 13 июля в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, решение об обязательной вакцинации зависит от эпидемиологической обстановки. Еврокомиссия считает продолжение прививочной кампании важнейшей задачей. Меры для обеспечения вакцинации зависят от самих государств, входящих в содружество.

«Вопрос о том, необходима или нет обязательная вакцинация, — это вопрос, который находится в компетенции государств ЕС, и они должны принять окончательное решение самостоятельно», — сказал Де Кеерсмакер.

Он напомнил, что к концу июля в ЕС планируют привить от коронавируса 70% взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, кампания по вакцинации началась в ЕС в конце декабря 2020 года. Еврокомиссия и Евросовет заявляли, что процедура будет добровольной.

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