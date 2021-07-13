Москва, 13 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Дизайнер Александр Шторм представил рендерные изображения Aurus Senat в кузове кабриолет. Изображения размещены на портале iReactor.

IReactor Кабриолет Aurus Senat

Стоит отметить, что выпуск Aurus Senat начался в конце мая 2021 года. Кабриолеты Aurus можно увидеть только 9 мая на Красной площади. При этом дизайнер Шторм представил серийную версию Senat с открытым верхом.

Передняя часть модели довольно узнаваема. Она получила массивную радиаторную решетку и полностью светодиодную прямоугольную оптику.

По оценке дизайнера, кабриолет Aurus Senat стоил бы 20 млн рублей в начальной версии.

Напомним, цена базовой версии Aurus Senat в России составляет 18 млн рублей, а топовой — 22 млн рублей.

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