Киев, 13 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО пока выглядит маловероятным, и Киеву следует сосредоточиться на внутренних реформах. Об этом французский посол на Украине Этьен де Понсен заявил в интервью ТСН.ua.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

«Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках расширенного партнерства между НАТО и Украиной», — сказал французский дипломат.

По его словам, Украине следует «построить консенсус», чтобы получить План действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО. Для этого Киеву нужно выполнить то, о чём было заявлено ранее, например, в заключительном коммюнике саммита альянса в Брюсселе.

Де Понсен призвал выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, пока ещё не реалистичную.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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